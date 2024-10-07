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На книжном фестивале дети писателя получили награду за своего отца

На книжном фестивале дети писателя получили награду за своего отца

Трогательная история произошла на церемонии награждения победителей V ежегодного фестиваля «Тульский библиогид — 2024».

В Тульской областной научной библиотеке подвели итоги V ежегодного фестиваля «Тульский библиогид — 2024». В номинации «Выбор читателя» победила книга «Путь деревенского парня от Антарктиды до Северного полюса».

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Автора книги, Игоря Крюкова, пригласили для вручения почетного диплома. Однако из-за плотного графика писатель не смог присутствовать лично. Тогда на помощь ему пришли его собственные дети — Мария и Лев. Ребята получили диплом и поблагодарили руководство и организаторов фестиваля, участников и гостей. Также представители Игоря выразили благодарность тулякам, которые выбрали именно его книгу и привели их папу к победе.

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В тот же день одно из самых крупных издательств «Эксмо» перевыпустило «Путь деревенского парня от Антарктиды до Северного полюса». Теперь каждый может отправиться в захватывающее путешествие по страницам истории — книгу можно приобрести в офисе Игоря Крюкова, а также в интернет магазинах.

В своих соцсетях автор предупреждает: надо торопиться, ведь книга пользуется популярностью не только среди тульских читателей, но и по всей России, а потому стремительно разлетается с полок магазинов.

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