7 октября в Тульской области начнется отопительный сезон

Фото Алексея Пирязева.

По нормативу пуск тепла начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне +8°C.

С 20 сентября министерство ЖКХ отслеживает среднесуточную температуру по 7 городам региона. По состоянию на 5 октября она колебалась от +10,9°C в Алексине, до 13,8°C в Суворове.

Несмотря на то, что по нормативам начинать сезон еще рано, Дмитрий Миляев поручил обеспечить старт подачи тепла с 7 октября. Это делается, чтобы к моменту понижения температуры, в домах жителей Тульской области было уже тепло.

Приказом министерства ЖКХ установлены следующие сроки поступления тепла:

для объектов социальной сферы — 5 дней;

для жилищного фонда — 7 дней.

Еще 10 дней дается на регулировку систем теплоснабжения. С учетом этого времени к наступлению стабильно холодной погоды отопление должно быть запущено на всех объектах.

В случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона необходимо обращаться:

в управляющую организацию (председателю ТСЖ) — круглосуточно,

на горячую линию по прохождению отопительного сезона муниципалитета,

в отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время),

в Государственную жилищную инспекцию.

Номера телефонов горячих линий размещены:

на сайте «Открытый регион 71»,

на сайте министерства ЖКХ Тульской области,

на официальных сайтах МО.

Графики пуска тепла будут размещены 7 октября на сайте «Открытый регион 71».