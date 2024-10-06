Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией: Росреестр проведет горячую линию для туляков

8 октября с 10.00 до 12.00 специалисты Управления Росреестра по Тульской области проведут консультации в режиме горячей линии по вопросам регистрации недвижимости.
Мероприятие посвящено международному Дню пожилого человека.
Представители старшего поколения смогут узнать:
- Нужно ли регистрировать объекты недвижимости, в том числе баню и хозяйственные постройки?
- Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией?
- Как подтвердить право собственности на объект недвижимости?
- Как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий?
- Какие документы нужны, чтобы зарегистрировать права на недвижимое имущество?
На эти и другие вопросы специалисты Управления ответят по номеру телефона: 8 (4872) 30-15-82.