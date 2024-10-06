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Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией: Росреестр проведет горячую линию для туляков
Фото из архива Myslo.

Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией: Росреестр проведет горячую линию для туляков

Мероприятие посвящено международному Дню пожилого человека.

8 октября с 10.00 до 12.00 специалисты Управления Росреестра по Тульской области проведут консультации в режиме горячей линии по вопросам регистрации недвижимости.

Мероприятие посвящено международному Дню пожилого человека.

Представители старшего поколения смогут узнать:

  • Нужно ли регистрировать объекты недвижимости, в том числе баню и хозяйственные постройки?
  • Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией?
  • Как подтвердить право собственности на объект недвижимости?
  •  Как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий?
  • Какие документы нужны, чтобы зарегистрировать права на недвижимое имущество?

На эти и другие вопросы специалисты Управления ответят по номеру телефона: 8 (4872) 30-15-82.

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