Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией: Росреестр проведет горячую линию для туляков

Фото из архива Myslo.

8 октября с 10.00 до 12.00 специалисты Управления Росреестра по Тульской области проведут консультации в режиме горячей линии по вопросам регистрации недвижимости.

Мероприятие посвящено международному Дню пожилого человека.

Представители старшего поколения смогут узнать:

Нужно ли регистрировать объекты недвижимости, в том числе баню и хозяйственные постройки?

Как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией?

Как подтвердить право собственности на объект недвижимости?

Как защитить квартиру, дом или участок от мошеннических действий?

Какие документы нужны, чтобы зарегистрировать права на недвижимое имущество?

На эти и другие вопросы специалисты Управления ответят по номеру телефона: 8 (4872) 30-15-82.