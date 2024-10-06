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Хоккеисты АКМ на классе переиграли «Ижсталь»
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккеисты АКМ на классе переиграли «Ижсталь»

Счет в матче — 3:0 в пользу тульской команды.

Хоккеисты АКМ провели очередной домашний поединок в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В Тулу приехала ижевская «Ижсталь», которая замыкает турнирную таблицу. Несмотря на это, поединок получился непростой для обоих соперников.

С самого старта матча хозяева ринулись вперед и начали осаждать владения голкипера «Ижстали» Ярослава Озолина. Он сперва справлялся с угрозами туляков, но гостей подвели удаления — почти четыре минуты ижевчане играли втроем против пятерых соперников. За это время гости пропустили первую шайбу — ее автором стал Глеб Петров. До окончания игрового отрезка АКМ мог забрасывать еще, но реализация создаваемых моментов подводила раз за разом.

Второй период прошел по схожему сценарию — тульские хоккеисты зажимали соперника в зоне, не давали смениться и обрушивали шквал бросков на владения Озолина. Выручал и Денис Попов, который с присущей ему уверенностью нейтрализовал угрозу даже после выхода один на один. 

Игроки АКМ сумели реализовать еще одно большинство — на сей раз Петров бросил и попал в перекладину, а на добивание подоспел Михаил Шалагин.

Заключительная треть также осталась за хозяевами льда. Они намного чаще соперника владели шайбой, доставляли ее в чужую зону и кружили там с игровым снарядом, создавая момент за моментом вблизи ворот Озолина.

Ближе к концовке поединка АКМ реализовал еще одно большинство — на сей раз самым расторопным в эпизоде оказался Илья Шипов, который установил окончательный счет — 3:0.

Под занавес двадцатиминутки «Ижсталь» заставила туляков совершать ошибки и удаляться, но это не помешало оформить Попову первый «сухарь» в этом сезоне.

статистика матча

АКМ — «Ижсталь» — 3:0

Голы:
1:0 — 8:50 Петров (Казаков, Шипов) в большинстве,
2:0 — 24:51 Шалагин (Петров, Виноградов) в большинстве,
3:0 — 53:25 Шипов (Теряев, Казаков).
 
Броски: 69-34; броски в створ: 43-16; блокированные броски: 11-13; вбрасывания: 32-35; штраф: 10-12.

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