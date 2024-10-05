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Как выглядят самые дешёвые съёмные квартиры Тулы: обзор Myslo
Фото: avito.ru

Как выглядят самые дешёвые съёмные квартиры Тулы: обзор Myslo

Представляем новую подборку интернет-объявлений о недвижимости!

В последние месяцы ситуация на рынке жилья нестабильна - и на новостройки, и на «вторичку» цены то стремительно растут, то медленно снижаются. Аренда тоже не отстаёт, поэтому мы решили выяснить, сколько в октябре 2024 года придётся отдать за месяц проживания в самой дешёвой съёмной квартире Тулы.

Критерии нашей подборки в этот раз предельно просты: аренда от собственника, отсутствие проблем с документами и наличие хотя бы минимального ремонта. Вариантов не дороже 18000 рублей в месяц по городу нашлось всего восемь. Самые интересные - перед вами. Поехали!

 

Первый, самый доступный по цене вариант – двухкомнатная квартира на ул. Волоховской. 46 кв. м., последний пятый этаж, совмещённый санузел, есть балкон. Заменены трубы, сделаны натяжные потолки, установлены пластиковые окна. Собственник хочет продолжить ремонт силами арендатора. Вот что он пишет:

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«Сдaм кваpтиру для одногo чeлoвека либo cемeйнoй пaры c уcлoвиeм, что у Bаc ecть желaниe и умeниe cдeлать рeмoнт для комфортнoго пpoживания. Tpебуется пoклеить oбoи, нa пол пoлoжить ламинат. Строительныe мaтериалы за счёт собственника квартиры. От Вас - руки. Холодильника и стиральной машины нет, всё обсуждается». За такое жильё придётся платить 14 тысяч рублей в месяц, примерно в 5000 обойдутся ЖКУ.

 

За 15 тысяч в месяц можно снять 38-метровую «однушку» в пятиэтажной «хрущёвке» на ул. Литейной. Второй этаж, санузел раздельный, сделан косметический ремонт, имеется балкон.

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Фотографий мало, описание скудное: «Сдам на длительный срок. Не посредник. 15000 + к/у. Оплата за первый и последний месяц. Все вопросы по телефону».

 

А вот на Косой Горе за аналогичную сумму большая семья сможет комфортно разместиться в просторной трёхкомнатной квартире. 60 «квадратов», 5 этаж из 5, комнаты изолированные, есть лоджия. В наличии вся необходимая техника и мебель.

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Комментарий владельца тоже короткий: «Сделан косметический ремонт. Сдаётся только лицам славянской внешности или беженцам! Аренда 15000 (плюс к/у) + возвращаемый депозит 10000 (прописывается в договоре)».

 

В Криволучье, на ул. Приупской, за 18 тысяч рублей в месяц предлагается к аренде однокомнатная квартира площадью 30,2 кв. м. Пятый этаж, совмещённый санузел, сделан косметический ремонт. Расходы на ЖКУ – 5000 рублей ежемесячно.

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Есть холодильник, телевизор, плита, микроволновка и стиральная машина. Комментарий арендодателя: «Сдаю однокомнатную квартиру на длительный срок со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины, общественный транспорт».

 

Во столько же обойдётся месячная аренда двухкомнатной квартиры на ул. Кутузова, рядом с Пролетарским парком. Площадь – 45 кв. м., комнаты смежные, санузел – совмещённый.

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Вот что пишет владелец: «Гражданам РФ. Квартира в нормальном состоянии. 3 шкафа, ТB, холодильник. Сдаётся на длительный срок. Регистрацию не делаю. При заселении берётся плата за первый и последний месяц».

Что скажете, друзья? Считаете ли вы такие цены на аренду оправданными?

Сюжет: Купи-продай
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