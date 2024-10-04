В сентябре туляки создали 855 «ячеек общества»

В первый осенний месяц жители Тульской области заключили 855 браков. При этом разводов зафиксировано почти вдвое меньше - 469.
Средний возраст женихов - 32 года. Средний возраст невест - 35 лет.
Такие данные приводит региональное правительство.
В первый осенний месяц жители Тульской области заключили 855 браков. При этом разводов зафиксировано почти вдвое меньше - 469.
Средний возраст женихов - 32 года. Средний возраст невест - 35 лет.
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