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«Арсенал» — «Родина»: история противостояний

«Арсенал» — «Родина»: история противостояний

Матч состоится сегодня в 20.00.

Сегодня, 5 октября, на стадионе «Спартаковец» в Москве состоится матч 13-го тура Первой лиги. «Родина» примет тульский «Арсенал».

Команды встречались между собой уже пять раз. Самая первая встреча состоялась в 2022 году — тогда соперники разошлись миром. На гол Гордюшенко туляки ответили точным ударом Евгения Луценко. В ответной встрече «Арсенал» дома проиграл со счётом 2:3.

Со счетом 1:2 туляки уступили «Родине» и в рамках Кубка России в 2023 году. Открыв счет уже на 13-й минуте, во втором тайме «Арсенал» в течение 18 минут пропустил дважды.

В минувшем сезоне туляки одержали свою единственную победу со счетом 1:0. В домашнем поединке красивым голом отметился Кирилл Большаков. В ответной игре команды снова сыграли вничью со счётом 1:1.

В настоящий момент туляки занимают первое место в Первой лиге: после 12 сыгранных матчей в копилке у команды Александра Сторожука 24 очка. «Родина» расположилась на 8-й строчке турнирной таблицы.

Начало встречи в 20.00.

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