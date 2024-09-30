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Тулякам напомнили, как правильно ездить по новому мосту через Упу
Фото из телеграм-канала «Тула. Транспорт».

Тулякам напомнили, как правильно ездить по новому мосту через Упу

В администрации стараются сделать движение предсказуемым.

Тулякам ещё раз напомнили о порядке движения из Заречья в сторону улицы Мосина по новому мосту через Упу. 

— Когда вы едете по ул. Курковой от ул. Луначарского надо держаться левее и перед треугольником повернуть налево. Мы уже разместили дополнительный указатель и нанесли направляющую разметку и стараемся, чтобы движение было более предсказуемым, — сообщает телеграм-канал «Тула. Транспорт». 

Напомним, мост официально открыли 26 сентября. Губернатор Дмитрий Миляев отмечал, что мост позволит разгрузить основные транспортные артерии города, соединить Зареченский округ с Привокзальным и Советским, снизить количество заторов на улицах Октябрьской и Демидовская Плотина. 

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Автор:
сегодня, в 14:46 0
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