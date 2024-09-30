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Около тысячи человек прошли обучение первой помощи в Тульской области

Около тысячи человек прошли обучение первой помощи в Тульской области

По поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе продолжается обучение жителей навыкам оказания первой помощи.

В Тульской области открыто 29 площадок для обучения, подготовлено более 600 инструкторов из числа сотрудников Тульского центра медицины катастроф и преподавателей областного медколледжа. В работе также задействованы студенты и волонтеры.

30 сентября в спорткомплексе на ул. Санаторной в Туле обучение прошли порядка 1000 человек. Среди них — социальные работники, сотрудники образовательных учреждений, спортивных школ. Они получили знания об оказании первой помощи и отработали практические навыки на манекенах-тренажерах.

— Сформирован график обучения: до конца декабря его пройдут порядка 500 тысяч жителей. Занятия проходят во всех муниципалитетах на базе домов культуры, спорткомплексов и предприятий. В результате туляки получат простые, но важные навыки оказания первой помощи при различных травмах, внезапной остановке сердца и других опасных состояниях. Эти знания могут спасти чью-то жизнь, — сказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Записаться на занятия, получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефонам: +7 950 918-06-22, +7 (4872) 33-80-25 доб. 312 или на сайте Помоги71.

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