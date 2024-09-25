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Очередная ярмарка вакансий пройдет в Туле 26 сентября
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Очередная ярмарка вакансий пройдет в Туле 26 сентября

Соискателям предложат более 1500 рабочих мест.

26 сентября в Центре занятости Тульской области состоится открытый отбор, где 11 предприятий представят порядка 1500 вакантных рабочих мест. Мероприятие начнется в 14.00.

Открытый отбор для граждан пройдет со следующими работодателями:

  • АО «КБП»;
  • Филиал ОАО «РЖД»;
  • АО «ЦКБА»;
  • Тульский филиал ООО «Хартия»;
  • АО «ТУЛАТЕПЛОСЕТЬ»;
  • Управление Росреестра по Тульской области;
  • АО «Тулажелдормаш»;
  • АО «Индустрия Сервис»;
  • АО «НПО „Базальт“»;
  • АО «АК „Туламашзавод“»;
  • ООО «Газпромнефть — Центр».

Тулякам предложат такие вакансии: инженер, слесарь механосборочных работ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, водитель автомобиля, грузчик, маляр, электрогазосварщик и другие.

Адрес: Кадровый центр «Работа России», Тула, ул. Демонстрации, 34.

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