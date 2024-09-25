Очередная ярмарка вакансий пройдет в Туле 26 сентября

26 сентября в Центре занятости Тульской области состоится открытый отбор, где 11 предприятий представят порядка 1500 вакантных рабочих мест. Мероприятие начнется в 14.00.
Открытый отбор для граждан пройдет со следующими работодателями:
- АО «КБП»;
- Филиал ОАО «РЖД»;
- АО «ЦКБА»;
- Тульский филиал ООО «Хартия»;
- АО «ТУЛАТЕПЛОСЕТЬ»;
- Управление Росреестра по Тульской области;
- АО «Тулажелдормаш»;
- АО «Индустрия Сервис»;
- АО «НПО „Базальт“»;
- АО «АК „Туламашзавод“»;
- ООО «Газпромнефть — Центр».
Тулякам предложат такие вакансии: инженер, слесарь механосборочных работ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, водитель автомобиля, грузчик, маляр, электрогазосварщик и другие.
Адрес: Кадровый центр «Работа России», Тула, ул. Демонстрации, 34.