Очередная ярмарка вакансий пройдет в Туле 26 сентября

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

26 сентября в Центре занятости Тульской области состоится открытый отбор, где 11 предприятий представят порядка 1500 вакантных рабочих мест. Мероприятие начнется в 14.00.

Открытый отбор для граждан пройдет со следующими работодателями:

АО «КБП»;

Филиал ОАО «РЖД»;

АО «ЦКБА»;

Тульский филиал ООО «Хартия»;

АО «ТУЛАТЕПЛОСЕТЬ»;

Управление Росреестра по Тульской области;

АО «Тулажелдормаш»;

АО «Индустрия Сервис»;

АО «НПО „Базальт“»;

АО «АК „Туламашзавод“»;

ООО «Газпромнефть — Центр».

Тулякам предложат такие вакансии: инженер, слесарь механосборочных работ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, водитель автомобиля, грузчик, маляр, электрогазосварщик и другие.

Адрес: Кадровый центр «Работа России», Тула, ул. Демонстрации, 34.