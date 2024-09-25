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Чудо-качели для великанов в Новомосковске удлинили спустя два дня после публикации в СМИ
Фото телеграм-канала «ЧП Новомосковск».

Чудо-качели для великанов в Новомосковске удлинили спустя два дня после публикации в СМИ

Теперь и детям доступны простые радости жизни.

На днях Myslo рассказывал вам про качели для детей-гигантов: расстояние от земли до сиденья по скромным подсчётам составляло почти метр.

— Недавно наблюдала: три мальчика поставили пенёк, чтобы забраться на них! — написала ошарашенная местная жительница.

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Фотография завирусилась в соцсетях и региональных СМИ. Но спустя два дня в телеграм-канале «ЧП Новомосковск» новомосковцы выложили новую фотографию: на ней видно, что цепь качелей удлинили и расстояние от земли до сиденья привели в норму.

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Насыпали даже мягкий песок. Правда, ведро забыли.

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