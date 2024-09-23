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Тула, отмена: новый мост через Упу откроют на днях
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тула, отмена: новый мост через Упу откроют на днях

По имеющейся ранее информации, мост должны были открыть 23 сентября, но открытие не состоялось.

Как пояснил Myslo собственный источник в правительстве региона, мост через Упу могут открыть в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что открытие моста может состояться сегодня, 23 сентября. 

Напомним, этот путепровод — крупнейший и самый дорогостоящий инфраструктурный проект. Его стоимость превысила 4,5 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Проект синхронизирован с ремонтом прилегающих улиц.

Новый мост соединит три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.

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сегодня, в 10:13 +2
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