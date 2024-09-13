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Администрация Тулы представила схему дорожного движения на подъезде к новому мосту через Упу
Фото Дмитрия Дзюбина.

Администрация Тулы представила схему дорожного движения на подъезде к новому мосту через Упу

Напомним, на участках введут одностороннее движение.

Накануне, 12 сентября, главе администрации Тулы Илье Беспалову представили новую схему организации дорожного движения на Набережной Дрейера и улице Заварной. Так, после открытия нового моста через Упу введут одностороннее движение. Выглядит схема так: 

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Съезд с моста и въезд на него будут по двум полосам в каждом направлении. На пересечении улиц Луначарского и Заварной установят светофор, в районе дома № 1 на улице Заварной обустроят пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью. 
 

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сегодня, в 10:30 +1
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