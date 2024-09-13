Администрация Тулы представила схему дорожного движения на подъезде к новому мосту через Упу

Фото Дмитрия Дзюбина.

Накануне, 12 сентября, главе администрации Тулы Илье Беспалову представили новую схему организации дорожного движения на Набережной Дрейера и улице Заварной. Так, после открытия нового моста через Упу введут одностороннее движение. Выглядит схема так:

Съезд с моста и въезд на него будут по двум полосам в каждом направлении. На пересечении улиц Луначарского и Заварной установят светофор, в районе дома № 1 на улице Заварной обустроят пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью.

