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Туляк погиб на СВО: его дочь от первого брака мешает новой семье получить выплату на ребёнка
Фото из архива Екатерины Никифоровой.

Туляк погиб на СВО: его дочь от первого брака мешает новой семье получить выплату на ребёнка

Две близкие погибшему военному женщины не могут договориться даже после его смерти.

Тулячка Екатерина Никифорова прожила с Михаилом В. (имя изменено. — Прим. ред.) почти 9 лет. В 2017 году у пары родился сын. Михаил признал отцовство и записал себя в свидетельство о рождении.

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С началом СВО Михаил почувствовал, что его умения пригодятся на фронте. Он оставил Екатерине зарплатную карту и доверенность на имущество, а потом отправился в зону боевых действий.

— Михаил очень хотел на СВО. Сначала заключил контракт с ЧВК «Вагнер», отслужил и вернулся целым.

Но на гражданке не нашёл себя: 22 июля 2023 года «подписался» у Минобороны и снова туда уехал. Без отпусков пробыл на фронте до июня — больше я его не видела. В июне 2024 года он погиб, — рассказывает Екатерина.

В официальном браке с Михаилом они не состояли: штамп в паспорте казался незначительным нюансом. Да и думать не хотелось, что Михаил может умереть раньше отведённого ему времени. Однако жизнь Михаила и правда оборвалась неожиданно. Началась борьба за крупную выплату по смерти военного — вполне ожидаемо.

«Похоронила возлюбленного, но по документам он жив»

В июне 2024 года Екатерина получила извещение от Министерства обороны: Михаил В. числится пропавшим без вести. А уже в июле состоялись похороны.

— На похоронах была дочь Михаила от первого брака. Ей вручили орден Мужества и оригинал медицинского заключения о смерти. С тех пор я этот документ не видела: она держит его у себя и нам отдавать не хочет.

К концу сентября до сих пор не готово гербовое свидетельство о смерти Михаила. Екатерина не может его оформить, потому что не владеет ни оригиналом медзаключения, ни дубликатом (его выдают только в случае утери или порчи оригинала). Да и отсутствие статуса законной жены усложняет процесс. 

Копия не служит основанием для госрегистрации смерти. Об этом Екатерину известили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

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Получается, установить, что Михаил мёртв, Екатерина не может. Получить выплаты на их общего сына— тоже: на руках нет необходимых документов. Они есть только у старшей дочери, но и тут история непростая.

Большие детки

В середине 90-х у Михаила родилась дочь Татьяна (имя изменено. — Прим. ред.). С мамой Татьяны он прожил совсем недолго, всего пару лет. В каких отношениях Михаил остался с дочерью от первого брака, Екатерина толком не знает. 

По её словам, Татьяна действует по принципу «если мне не достанутся, то пусть никому не достаются». 

— Я могу тоже её понять, законы у нас чудные. Она переживает, что ей ничего не достанется, хотя я предлагала эти деньги разделить. Но сейчас она как собака на сене: ни нам деньги не получить, ни ей. 

Екатерину радует только то, что сын очень стойко и мужественно справляется с трудностями.

— Я же только за него борюсь. Жалости Татьяна к моему сыну не испытывает. Так и я к ней не буду! Мне сын даже однажды сказал: 

«Да нужна нам эта Таня? Нужны нам эти деньги? Давай жить спокойно!»

«Не обостряй, давай решим вопрос»

Недавно в мессенджерах Екатерина стала получать угрозы. Некий мужчина психологически «накачивает» её: то учтиво просит позвонить, чтобы решить какой-то вопрос, то меняет тон и сыплет угрозами.

«Мне к тебе приехать? Выломать дверь, как консервную банку? Зайти домой?» — пишет неизвестный.

В подтверждение своих слов скидывает фото у подъезда и входной двери Екатерины — прямо в то время, когда она с малолетним сыном находится дома. 

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Сейчас Екатерина — в очень уязвимом положении: смерть любимого мужчины, неожиданный статус матери-одиночки свалились на неё как снег в июле. В таком состоянии, как ей кажется, вынудить её передать деньги другому человеку может быть проще простого.

Екатерина подозревает, что Татьяна могла договориться с иностранцем или жителем южных республик России, чтобы тот запугал её. Пишет аноним с кучей характерных ошибок — из-за них Екатерина думает, что он не носитель русского языка.

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Заявление Екатерины полиция приняла, но в счастливый исход она не верит: слишком много должно сойтись, чтобы задиру нашли и привлекли к ответственности. 

«Не доставайся же ты никому»

Идеальным выходом из ситуации старшая дочь Михаила Татьяна, с которой мы пообщались, видит разрешение спора «по совести»: конкретных цифр не называет, но считает, что её детям — внукам Михаила — деньги нужны тоже. 

— Раз по совести не можем договориться, пусть деньги тогда никому не достаются, — резюмирует Татьяна.

Кстати, по её версии, молодой мужчина, угрожающий Екатерине и её ребёнку, не нанятый человек, а боевой товарищ Михаила, который тоже почувствовал несправедливость и захотел вразумить бывшую сожительницу своего товарища.

Что делать?

Юрист Myslo Денис Яремченко советует Екатерине получить консультацию в официальных центрах помощи участникам СВО и их семей:

Денис Яремченко

— Необходимо обратиться в места поддержки участников СВО и их семей или на горячую линию 117 (единый номер). Там окажут помощь в сборе необходимых документов, а также обеспечат юридическое и психологическое сопровождение.

Центр поддержки участников СВО «Защитник 71» рекомендует обращаться в центр соцзащиты: 

— Если ребенок — сын участника СВО, то он имеет право на выплату по гибели независимо от регистрации брака его родителями. Для получения консультации по конкретному случаю маме ребенка необходимо обратиться в органы социальной защиты населения со свидетельством о рождении ребенка.

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Автор:
сегодня, в 11:05 +1
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Место
Тула

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