Туляк погиб на СВО: его дочь от первого брака мешает новой семье получить выплату на ребёнка

Фото из архива Екатерины Никифоровой.

Две близкие погибшему военному женщины не могут договориться даже после его смерти.

Тулячка Екатерина Никифорова прожила с Михаилом В. (имя изменено. — Прим. ред.) почти 9 лет. В 2017 году у пары родился сын. Михаил признал отцовство и записал себя в свидетельство о рождении.

С началом СВО Михаил почувствовал, что его умения пригодятся на фронте. Он оставил Екатерине зарплатную карту и доверенность на имущество, а потом отправился в зону боевых действий.

— Михаил очень хотел на СВО. Сначала заключил контракт с ЧВК «Вагнер», отслужил и вернулся целым.

Но на гражданке не нашёл себя: 22 июля 2023 года «подписался» у Минобороны и снова туда уехал. Без отпусков пробыл на фронте до июня — больше я его не видела. В июне 2024 года он погиб, — рассказывает Екатерина.

В официальном браке с Михаилом они не состояли: штамп в паспорте казался незначительным нюансом. Да и думать не хотелось, что Михаил может умереть раньше отведённого ему времени. Однако жизнь Михаила и правда оборвалась неожиданно. Началась борьба за крупную выплату по смерти военного — вполне ожидаемо.

«Похоронила возлюбленного, но по документам он жив»

В июне 2024 года Екатерина получила извещение от Министерства обороны: Михаил В. числится пропавшим без вести. А уже в июле состоялись похороны.

— На похоронах была дочь Михаила от первого брака. Ей вручили орден Мужества и оригинал медицинского заключения о смерти. С тех пор я этот документ не видела: она держит его у себя и нам отдавать не хочет.

К концу сентября до сих пор не готово гербовое свидетельство о смерти Михаила. Екатерина не может его оформить, потому что не владеет ни оригиналом медзаключения, ни дубликатом (его выдают только в случае утери или порчи оригинала). Да и отсутствие статуса законной жены усложняет процесс.

Копия не служит основанием для госрегистрации смерти. Об этом Екатерину известили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Получается, установить, что Михаил мёртв, Екатерина не может. Получить выплаты на их общего сына— тоже: на руках нет необходимых документов. Они есть только у старшей дочери, но и тут история непростая.

Большие детки

В середине 90-х у Михаила родилась дочь Татьяна (имя изменено. — Прим. ред.). С мамой Татьяны он прожил совсем недолго, всего пару лет. В каких отношениях Михаил остался с дочерью от первого брака, Екатерина толком не знает.

По её словам, Татьяна действует по принципу «если мне не достанутся, то пусть никому не достаются».

— Я могу тоже её понять, законы у нас чудные. Она переживает, что ей ничего не достанется, хотя я предлагала эти деньги разделить. Но сейчас она как собака на сене: ни нам деньги не получить, ни ей.

Екатерину радует только то, что сын очень стойко и мужественно справляется с трудностями.

— Я же только за него борюсь. Жалости Татьяна к моему сыну не испытывает. Так и я к ней не буду! Мне сын даже однажды сказал:

«Да нужна нам эта Таня? Нужны нам эти деньги? Давай жить спокойно!»

«Не обостряй, давай решим вопрос»

Недавно в мессенджерах Екатерина стала получать угрозы. Некий мужчина психологически «накачивает» её: то учтиво просит позвонить, чтобы решить какой-то вопрос, то меняет тон и сыплет угрозами.

«Мне к тебе приехать? Выломать дверь, как консервную банку? Зайти домой?» — пишет неизвестный.

В подтверждение своих слов скидывает фото у подъезда и входной двери Екатерины — прямо в то время, когда она с малолетним сыном находится дома.

Сейчас Екатерина — в очень уязвимом положении: смерть любимого мужчины, неожиданный статус матери-одиночки свалились на неё как снег в июле. В таком состоянии, как ей кажется, вынудить её передать деньги другому человеку может быть проще простого.

Екатерина подозревает, что Татьяна могла договориться с иностранцем или жителем южных республик России, чтобы тот запугал её. Пишет аноним с кучей характерных ошибок — из-за них Екатерина думает, что он не носитель русского языка.

Заявление Екатерины полиция приняла, но в счастливый исход она не верит: слишком много должно сойтись, чтобы задиру нашли и привлекли к ответственности.

«Не доставайся же ты никому»

Идеальным выходом из ситуации старшая дочь Михаила Татьяна, с которой мы пообщались, видит разрешение спора «по совести»: конкретных цифр не называет, но считает, что её детям — внукам Михаила — деньги нужны тоже.

— Раз по совести не можем договориться, пусть деньги тогда никому не достаются, — резюмирует Татьяна.

Кстати, по её версии, молодой мужчина, угрожающий Екатерине и её ребёнку, не нанятый человек, а боевой товарищ Михаила, который тоже почувствовал несправедливость и захотел вразумить бывшую сожительницу своего товарища.

Что делать?

Юрист Myslo Денис Яремченко советует Екатерине получить консультацию в официальных центрах помощи участникам СВО и их семей:

Денис Яремченко — Необходимо обратиться в места поддержки участников СВО и их семей или на горячую линию 117 (единый номер). Там окажут помощь в сборе необходимых документов, а также обеспечат юридическое и психологическое сопровождение.

Центр поддержки участников СВО «Защитник 71» рекомендует обращаться в центр соцзащиты:

— Если ребенок — сын участника СВО, то он имеет право на выплату по гибели независимо от регистрации брака его родителями. Для получения консультации по конкретному случаю маме ребенка необходимо обратиться в органы социальной защиты населения со свидетельством о рождении ребенка.