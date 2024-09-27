  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Алексине городская баня не отвечала требованиям пожарной безопасности - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Алексине городская баня не отвечала требованиям пожарной безопасности
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Алексине городская баня не отвечала требованиям пожарной безопасности

Руководитель получил представление от прокуратуры.

Алексинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение правил пожарной безопасности в городской бане в Алексине. Специалисты нашли нарушения.

Оказалось, что МУП «Быткомсервис» не проводит тренировки по эвакуации, дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, общие коридоры, лестничные марши и эвакуационные выходы не оснастили освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания.

— Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, исправное состояние автоматической дымовой пожарной сигнализации (отключен луч № 3, сломан автоматический дымовой пожарный извещатель в газовом отделении), раздевалки не оборудованы дымовыми пожарными извещателями, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление и привлекла к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, в начале сентября в селе Супонь загорелась баня. При пожаре погибли два человека, еще трое получили травмы. Следственный комитет Тульской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:18 +2
Другие статьи по темам
Место
Алексин
Прочее
баняпожарная безопасность
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Каменском районе сгорел дом
В Каменском районе сгорел дом
Туляк погиб на СВО: его дочь от первого брака мешает новой семье получить выплату на ребёнка
Туляк погиб на СВО: его дочь от первого брака мешает новой семье получить выплату на ребёнка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.