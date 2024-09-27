В Алексине городская баня не отвечала требованиям пожарной безопасности

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Алексинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение правил пожарной безопасности в городской бане в Алексине. Специалисты нашли нарушения.

Оказалось, что МУП «Быткомсервис» не проводит тренировки по эвакуации, дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, общие коридоры, лестничные марши и эвакуационные выходы не оснастили освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания.

— Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, исправное состояние автоматической дымовой пожарной сигнализации (отключен луч № 3, сломан автоматический дымовой пожарный извещатель в газовом отделении), раздевалки не оборудованы дымовыми пожарными извещателями, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление и привлекла к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, в начале сентября в селе Супонь загорелась баня. При пожаре погибли два человека, еще трое получили травмы. Следственный комитет Тульской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».