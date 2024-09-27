Житель Новомосковска ударил бывшую жену ножом из-за спора о гараже

В Новомосковске 62-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 14 июня пьяный обвиняемый поругался с бывшей женой: парочка делила гараж и не могла решить, кому он достанется. Взбешенный мужчина ударил экс-супругу ножом в грудную клетку, повалил на кровать и закричал, что убьет её.

На крики в комнату прибежала дочь, выхватила у отца нож и помогла матери уйти из квартиры к соседям. Уже оттуда женщины вызвали скорую помощь, жизнь потерпевшей удалось спасти.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.



