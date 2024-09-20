Когда в Туле откроют движение по новому мосту через Упу?

По информации Myslo, это случится в понедельник, 23 сентября. Торжественно открыть движение по новому мосту через Упу предстоит губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву.

Напомним, этот путепровод — крупнейший и самый дорогостоящий инфраструктурный проект. Его стоимость превысила 4,5 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Проект синхронизирован с ремонтом прилегающих улиц.

Новый мост соединит три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.