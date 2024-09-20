Когда в Туле откроют движение по новому мосту через Упу?

По информации Myslo, это случится в понедельник, 23 сентября. Торжественно открыть движение по новому мосту через Упу предстоит губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву.
Напомним, этот путепровод — крупнейший и самый дорогостоящий инфраструктурный проект. Его стоимость превысила 4,5 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Проект синхронизирован с ремонтом прилегающих улиц.
Новый мост соединит три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.
- А тем временем горожане участвуют в конкурсе Myslo на лучшее название моста. Пока лидируют «Новый», «Сахарный» и «Дюминский». Редакционному жюри ближе всего «Новый» — мост уже так называют в народе!
- Как ездить по новому мосту? Читайте тут.
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