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Когда в Туле откроют движение по новому мосту через Упу?

Когда в Туле откроют движение по новому мосту через Упу?

Подписчики спрашивают.

По информации Myslo, это случится в понедельник, 23 сентября. Торжественно открыть движение по новому мосту через Упу предстоит губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву. 

Напомним, этот путепровод — крупнейший и самый дорогостоящий инфраструктурный проект. Его стоимость превысила 4,5 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Проект синхронизирован с ремонтом прилегающих улиц. 

Новый мост соединит три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.

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