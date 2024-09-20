В Туле на три месяца остановили работу кафе «Скорпион» из-за кишечной палочки

Помещения не содержались в чистоте, летали мухи и мусорка стояла в зоне выдачи еды.

В Туле судебные приставы приостановили деятельность кафе «Скорпион», расположенного на улице Металлургов, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Специалисты провели проверку в заведении после сообщения о случае кишечной инфекции у посетительницы кафе.

Установлено, что в организации общественного питания мусорный бак был расположен в зоне выдачи готовой продукции, а помещения и оборудование не содержались в чистоте, также их не мыли и не обрабатывали по мере загрязнения. Кроме того, в кафе были обнаружены мухи, а при наличии 40 посадочных мест сотрудники и посетители кафе пользовались одним туалетом.

Работу кафе из-за выявленных нарушений приостановили на 90 суток. Судебный пристав опечатал помещение.