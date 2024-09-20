Алексинцы просят губернатора помочь лыжной школе «Горизонт»

В редакцию обратился житель Алексина Анатолий Никитин. От лица родителей воспитанников лыжной школы он обращается со страниц Myslo к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву.
— В городе Алексине находится лыжная школа «Горизонт». Ее воспитанники постоянно становятся призерами различных соревнований.
Тренировочные трассы школы проходят по уникальной природной территории «Алексин Бор». В советские годы в школе проходили различные спортивные сборы.
В данный момент школа располагается в старом здании. Рядом со школой располагается капитальное здание гостиницы «Ока», которое сейчас заброшено. А ведь его можно было бы использовать под раздевалки и тренажёрный зал!
Также для тренировок летом не хватает обустроенной лыжероллерной трассы. В данный момент для проведения подобных тренировок необходимо ехать в лыжный центр «Веденино», что примерно в 70 км от Алексина.
От лица родителей воспитанников школы прошу поспособствовать развитию лыжной базы «Горизонт».
Строящийся ФОК недалеко от базы как основная база лыжной школы мало пригоден, т. к. расположен на удалении от лыжных трасс, и чтобы добраться до тренировочных трасс, необходимо пересечь несколько автомобильных дорог.