Алексинцы просят губернатора помочь лыжной школе «Горизонт»

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Ее воспитанники - призеры различных соревнований и могли бы стать гордостью Тульской области, если бы не условия, в которых они занимаются.

В редакцию обратился житель Алексина Анатолий Никитин. От лица родителей воспитанников лыжной школы он обращается со страниц Myslo к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву.

— В городе Алексине находится лыжная школа «Горизонт». Ее воспитанники постоянно становятся призерами различных соревнований.

Тренировочные трассы школы проходят по уникальной природной территории «Алексин Бор». В советские годы в школе проходили различные спортивные сборы.

В данный момент школа располагается в старом здании. Рядом со школой располагается капитальное здание гостиницы «Ока», которое сейчас заброшено. А ведь его можно было бы использовать под раздевалки и тренажёрный зал!

Также для тренировок летом не хватает обустроенной лыжероллерной трассы. В данный момент для проведения подобных тренировок необходимо ехать в лыжный центр «Веденино», что примерно в 70 км от Алексина.

От лица родителей воспитанников школы прошу поспособствовать развитию лыжной базы «Горизонт».

Строящийся ФОК недалеко от базы как основная база лыжной школы мало пригоден, т. к. расположен на удалении от лыжных трасс, и чтобы добраться до тренировочных трасс, необходимо пересечь несколько автомобильных дорог.