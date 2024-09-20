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Алексинцы просят губернатора помочь лыжной школе «Горизонт»
Фото https://vk.com/dushgorizontaleksin

Алексинцы просят губернатора помочь лыжной школе «Горизонт»

Ее воспитанники - призеры различных соревнований и могли бы стать гордостью Тульской области, если бы не условия, в которых они занимаются.

В редакцию обратился житель Алексина Анатолий Никитин. От лица родителей воспитанников лыжной школы он обращается со страниц Myslo к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву. 

— В городе Алексине находится лыжная школа «Горизонт». Ее воспитанники постоянно становятся призерами различных соревнований.

Тренировочные трассы школы проходят по уникальной природной территории «Алексин Бор». В советские годы в школе проходили различные спортивные сборы.

В данный момент школа располагается в старом здании. Рядом со школой располагается капитальное здание гостиницы «Ока», которое сейчас заброшено. А ведь его можно было бы использовать под раздевалки и тренажёрный зал!

Также для тренировок летом не хватает обустроенной лыжероллерной трассы. В данный момент для проведения подобных тренировок необходимо ехать в лыжный центр «Веденино», что примерно в 70 км от Алексина. 

От лица родителей воспитанников школы прошу поспособствовать развитию лыжной базы «Горизонт».

Строящийся ФОК недалеко от базы как основная база лыжной школы мало пригоден, т. к. расположен на удалении от лыжных трасс, и чтобы добраться до тренировочных трасс, необходимо пересечь несколько автомобильных дорог.

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Тульская область Алексин
 

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