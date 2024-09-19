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В Туле судебные приставы арестовали Hyundai должника
Фото Алексея Пирязева.

В Туле судебные приставы арестовали Hyundai должника

Машину поместили на штрафстоянку.

Туляк, ставший виновником аварии, уклонялся от выплаты причиненного ущерба на 582 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

В ходе исполнительного производства судебный пристав направил должнику требование о предоставлении принадлежащего ему автомобиля Hyundai Tucson для составления акта описи и ареста. Но туляк игнорировал это требование и долг не погашал. 

Автомобиль неплательщика объявили в исполнительный розыск. Машину обнаружили на территории Советского округа Тулы. В отношении транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Hyundai изъят у должника и помещен на спецавтостоянку.

Если владелец не оплатит задолженность, его авто продадут на торгах в счет погашения долга.

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сегодня, в 17:25 0
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