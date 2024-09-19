Туляки смогут коллективно жаловаться на работу управляющих компаний

Фото пресс-службы Минстроя России.

В приложении Госуслуги.Дом появилась новая функция – коллективная заявка. Такое совместное онлайн-обращение соседей упростит взаимодействие между инициативными жильцами и управляющей организацией. Об этом сообщает Минстрой России.

Для создания коллективной заявки нужно просто поставить «галочку» при составлении обращения в Госуслуги.Дом. После направления коллективной заявки другим собственникам придет пуш-уведомление в Госуслуги.Дом и они смогут присоединиться к ней в разделе «Заявки соседей».

Для привлечения большего количества собственников можно поделиться с соседями ссылкой на коллективную заявку в домовом чате в VK Мессенджере.

Инициатор коллективной заявки может отправить её в управляющую организацию, когда к ней присоединится хотя бы еще один собственник.

Функциональность приложения также позволяет удалить заявку, если она становится неактуальной. Когда управляющая организация ответит, все присоединившиеся соседи получат пуш-уведомления.

Чтобы воспользоваться новым функционалом, нужно обновить приложение Госуслуги.Дом до последней версии – 3.6.0. Авторизоваться в нем можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.