В медчатах туляки чаще всего жалуются на проблемы с записью к врачу и навязывание платных услуг

Фото пресс-службы минздрава.

Для жителей Тульской области продолжают работать бесплатные цифровые помощники — специальные медицинские чаты в мессенджере Телеграм. С начала года в них разобрали больше 350 обращений граждан.

Основные вопросы — это нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациентов и другие.

В медчатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза.

— Медчаты — это удобное и быстрое общение в два клика. Чаты помогают медорганизациям избавиться от бумажной работы, а жителям — избежать лишней бюрократии, — пояснил руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Вступить в чат можно, перейдя по ссылке:

1. Жители Тулы https://t.me/+r8rA_MFc3fUzMTVi.

2. Жители Новомосковска https://t.me/+FdSmfg5V4705Yzli.

3. Жители районов https://t.me/+S5MomDWlceI4MmEy.