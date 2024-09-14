В Туле прошла фотовыставка «Тула молодая»

Фото Екатерины Беловой.

Фотовыставка «Тула молодая» проходит уже в пятнадцатый раз. Каждый год фотографы из оружейной столицы представляют свои снимки на суд зрителей в День города.

Участвовать в конкурсе могут как профессионалы, так и любители, причем шансы равны у всех: победителей определяют гости праздника. Для них главное в работах — эмоции и интересные сюжеты.

В этом году в фотовыставке поучаствовали 77 фотографов. Они прислали более 650 снимков.

Дмитрий Михайлов, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе:

— Фотовыставку «Тула молодая» проводит Молодежный парламент при поддержке депутатов Тульской областной думы. В этом году мы установили рекорд по числу участников и фотоснимков, а значит, популярность проекта только растет. И не только среди участников, но и среди гостей выставки. Я слышал сегодня, как люди говорили, что приходили посмотреть фото в прошлом году. Это приятно!

Анастасия Брыксина, заместитель председателя Молодежного парламента:

— Самому младшему участнику нашего конкурса — 7 лет, самому старшему — 78. Стало уже традицией, что фотографы привлекают к участию членов своих семей — детей, родителей. Мы рады видеть всех.

У нас нет строгих требований к фото. Они могут быть сделаны на профессиональную камеру или телефон. Показать свои работы на нашей выставке может каждый.

В этом году на фотовыставке «Тула молодая» было целых восемь номинаций, больше, чем обычно. Помимо привычных «Лица города», «Тульские пейзажи», «В объективе — дети», «Зоокадры» и «Тульские сюжеты», появились номинации «Мое музейное лето», «Тульские мастера» и «Фоторассказ».

Любовь Матвеева:

— Я участвую в конкурсе «Тула молодая» уже второй год. Сегодня здесь представлены мои работы в номинациях: «Фоторассказ», «Зоокадры», «В объективе — дети» и «Тульские сюжеты». В фоторассказе нужно было показать четыре снимка, которые объединены в сюжет. На этих фото — дочка моей подруги. Мы купили много булок, усыпали весь пол мукой, было весело. Этими эмоциями и захотелось поделиться.

Я фотографирую лет с шести-семи, тогда снимала на мыльницы. Сейчас занимаюсь коммерческими съемками, в основном работаю с семьями. А в плане творчества - я мужской фотограф. Сильный пол снимать интереснее, я сохраняю референсы, которые хотела бы повторить и ищу моделей в соцсетях. Кадры получаются очень красивыми.

Надежда Башинская:

— Участвую в проекте второй раз. Моя любимая номинация — «Лица города». Она кажется мне самой красивой. Я снимаю уже шесть лет, сейчас в основном занимаюсь свадебной съемкой, но иногда беру и портретную. Я за живые кадры! И хочу сказать всем, хотите красивые фотографии — будьте собой.

Елена Фролова:

— Я присылаю свои фото на конкурс четвертый год. Мне приятно, что мои работы видят гости праздника. Выставка получилась классной: большое разнообразие сюжетов, ярких, порой даже неожиданных. Это классная возможность посмотреть на город другими глазами.

Я называю себя цветочно-полевым фотографом. Мои декорации в основном — это цветущие и пшеничные поля. Мое любимое фото из всех представленных на выставку — портрет девушки в люпинах. Думаю, оно привлечет внимание зрителей.

Туляки остались в восторге от работ. За лучшие кадры было отдано более 4000 голосов.

Нина Анфимова:

— Фотовыставка шикарная! Так хорошо все снято. Особенно понравились кадры про Тулу, здесь можно увидеть то, что мы не замечаем в жизни. Людям выставка нравится, все рассматривают снимки с интересом. Проект замечательный.

Юлия Арбузова:

— Смотришь на снимки и понимаешь, какие талантливые люди живут в нашем городе. Очень нравятся фотографии с животными, ну, а дети вообще вне конкуренции.

Среди постоянных гостей выставки — депутаты Тульской областной Думы.

Николай Воробьев, председатель областной Думы:

- Отрадно, что с каждым годом участников становится все больше. Выставка, которую устраивает Молодежный парламент, интересна и зрителям. Люди наблюдают, голосуют за понравившиеся работы. Изюминка конкурса в том, что среди участников есть и любители. Они выхватывают лучшие и самые дорогие моменты, близких людей, важные для них события, это очень ценно. От души поздравляю всех жителей Тульской области с праздником!

Галина Алешина, первый заместитель председателя областной Думы:

— Я прихожу на фотовыставку каждый год. Рада, что в этом году появилась музейная номинация. Проект «Музейное лето» — прекрасный. Хорошо, что память о мероприятиях сохранилась в снимках. Ну и, конечно, не могу отвести глаз от фотографий детей. Они такие разные: и смешные, и серьезные, и озорные. Выбрать среди этих фото лучшую очень сложно. Видно, что у каждого фотографа свое видение мира, это интересно.

Сергей Гребенщиков, заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, депутат Тульской областной Думы:

— Фотографы выбирают необычные сюжеты. Казалось бы, на снимках знакомые нам всем места, виды, которые часто бывают на открытках, но здесь мы видим новые подходы. Все фото разные, но все интересные. Выбрать лучших крайне сложно.

Особенно порадовала номинация «Лица города». На фото те, кого мы встречаем на улице, как среди этих снимков выбирать? Все туляки прекрасны!

Больше информации об участниках и имена победителей ищите в сообществе конкурса ВКонтакте.