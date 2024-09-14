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Два дня новомосковских студентов учили навыкам оказания первой помощи
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Два дня новомосковских студентов учили навыкам оказания первой помощи

Ребята на практике отработали новые навыки.

Ежегодно, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой помощи. Доброй традицией спасателей регионального МЧС стали занятия с населением, направленные на привлечение внимания туляков и жителей области к необходимости овладения знаниями и навыками по оказанию первой помощи пострадавшим.

В Новомосковском колледже занятия проходили два дня.

— Спасатели МЧС России не только помогли студентам овладеть теоретической частью порядка оказания первой помощи, но и на практике отработали с ребятами разобранные вопросы, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. 

Напомним, ежегодный День первой помощи посетили около 1000 юных туляков. В роли инструкторов выступили опытные спасатели, медики, сотрудники полиции, психологи и педагоги. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

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Автор:
сегодня, в 22:03 0
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