Как приготовить полезный завтрак и какое варенье любил Лев Толстой: в Туле прошел гастрофестиваль

Фестиваль состоялся в субботу, 14 сентября, на Крестовоздвиженской площади Тулы. Начался он с приготовления вкусного и полезного завтрака - сырников с бананом в карамели. Шеф-повар телеканала Юлия Макиенко приготовила их вместе с экспертом по питанию Владиславом Тарасовым.

По мнению Владислава, на завтрак лучше отдавать предпочтение белкам и небольшому количеству жиров:

– Для утреннего приема пищи отлично подойдут любые блюда из яиц, авокадо, семга и форель. А вот каша - это углеводы, а они могут стать причиной сонливости и вялости, поэтому это не совсем то, что следует есть на завтрак. Сырники – это белки, а значит отличный выбор для завтрака.

Телеведущая открыла секрет приготовления нежных сырников:

– Чтобы сырники не были на вкус мучнистыми, нужно добавлять не все яйцо, а только желток. Если после замешивания тесто немного суховато, то можно добавить немного белка.

Еще одним «тайным ингредиентом» стала рисовая мука вместо пшеничной, а для нежного аромата в смесь добавили семена одного стручка ванили.

Рецепт сырников:

400 гр творога, 3 ст.л. рисовой муки, один желток и стручок ванили.

Все ингредиенты необходимо блендером привести в единую консистенцию либо протереть через сито. Далее формируем сырники, обваливаем в муке и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

– Если вы сделали слишком крупные сырники, то после подрумянивания их можно в течение пяти минут довести до готовности в духовке, – Советует Юлия Микиенко.

Пока сырники готовились телеведущая приготовила бананы. Нарезала их кружочками и немного поджарила в карамелизованом сахаре.

Также гостей фестиваля научили готовить любимое варенье Льва Толстого – яблочное с лимоном и ванилью.

Для приготовления десерта понадобится: яблоки – 1 кг, сахар – 1 кг, лимон – 1 шт., ваниль – 1 стручок. Но на фестивале это количество было увеличено в несколько раз, чтобы все смогли отведать необычное лакомство.

Участники мастер-класса все вместе почистили от кожуры и сердцевины яблоки, нарезали крупными кусочками и засыпали сахаром. Туда же отправилась натертая на терке цедра, мякоть лимона без прожилок и костей, и семена ванили.

Сваренное варенье гости фестиваля отведали вместе с чаем из самовара, растопленного сапогом.

На этом сюрпризы не закончились. На сцене выступили музыкальные коллективы. Закрыл фестивальный день кулинарный батл между блогерами.

За гастрономическую часть отвечал кулинарно-туристический проект «Вкусная Россия с КУХНЯ.РФ», который создаёт новые маршруты для гастрономического туризма и собирает лучшие рецепты со всей страны.