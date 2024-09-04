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В Тульской области 21 сентября отметят 644-ю годовщину Куликовской битвы
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области 21 сентября отметят 644-ю годовщину Куликовской битвы

Зампредседателя регионального правительства Ольга Гремякова провела профильное совещание по подготовке к празднику.

Основной площадкой станет музей-заповедник «Куликово Поле». Его директор Владимир Гриценко отметил, что праздничные мероприятия пройдут в деревне Моховое и селе Монастырщино.

Как и в прошлые годы ключевым событием празднования станет театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения. Также пройдут шествие участников XXVI Международного военно-исторического фестиваля, конные выступления и дефиле исторических костюмов. 

Весь день будут работать «Средневековое торжище», выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, полевая кухня. Можно будет послушать военные песни и историческую музыку. Для маленьких посетителей будут работать игровые и интерактивные площадки, пройдут увлекательные мастер классы. 

Подробную программу предстоящего праздника можно найти на сайте музея.

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