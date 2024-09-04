Погода в Туле 5 сентября: похолодание и сильный ветер

Фото из архива Myslo

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер восточный, от 3 до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.