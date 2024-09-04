Погода в Туле 5 сентября: похолодание и сильный ветер

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер восточный, от 3 до 12 метров в секунду.
Температура по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
Синоптики обещают отсутствие осадков. Атмосферное давление – ниже нормы.
В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер восточный, от 3 до 12 метров в секунду.
Температура по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
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