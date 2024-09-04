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Погода в Туле 5 сентября: похолодание и сильный ветер
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 5 сентября: похолодание и сильный ветер

Синоптики обещают отсутствие осадков. Атмосферное давление – ниже нормы.

В четверг в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер восточный, от 3 до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью – от +5 до +10 градусов, днём – от +18 до +23. Атмосферное давление  750-755 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +4
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