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Какие дома Тулы будут обесточены 5 сентября

Какие дома Тулы будут обесточены 5 сентября

Публикуем актуальную информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 1-г, 1-в,
  • пер. Н. Руднева, 6-12 (чётн.), 5-13 (нечётн.), 8-а,
  • пер. Шевченко, 5, 6, 6-а, 7, 8-а, 11,
  • ул. Н. Руднева, 23, 25, 27, 34,
  • ул. Клюева, 8, 8-а,
  • ул. Шевченко, 5, 5-а, 5-б, 7, 10, 10-а, 11-а,
  • ул. Станиславского, 17, 21-а,
  • ул. Циолковского, 12-а,
  • 3-й Южный пр-д, 10,
  • 1-й Городской пр-д, 6,
  • ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5, 5а,
  • ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 36-46, 50-56 (чётн.), 40-а, 42-а, 44-а, 46-а, 50-а,
  • ул. Бородина, 11, 18, 20,
  • ул. С. Ковалевской, 2,
  • ул. Попова, 1, 2,
  • ул. Поленова, 1,
  • ул. Крылова, 1, 2, 3,
  • пос. Ново-Скуратово, 89-а, 101-б, 100, 100-а, 100-б.

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