Какие дома Тулы будут обесточены 5 сентября

С 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:

ул. М. Горького, 1-г, 1-в ,

пер. Н. Руднева, 6-12 (чётн.), 5-13 (нечётн.), 8-а ,

пер. Шевченко, 5, 6, 6-а, 7, 8-а, 11 ,

ул. Н. Руднева, 23, 25, 27, 34 ,

ул. Клюева, 8, 8-а ,

ул. Шевченко, 5, 5-а, 5-б, 7, 10, 10-а, 11-а ,

ул. Станиславского, 17, 21-а ,

ул. Циолковского, 12-а ,

3-й Южный пр-д, 10 ,

1-й Городской пр-д, 6 ,

ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5, 5а ,

ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.) ,

ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.) ,

ул. Яблочкова, 36-46, 50-56 (чётн.), 40-а, 42-а, 44-а, 46-а, 50-а ,

ул. Бородина, 11, 18, 20 ,

ул. С. Ковалевской, 2 ,

ул. Попова, 1, 2 ,

ул. Поленова, 1 ,

ул. Крылова, 1, 2, 3 ,

п ос . Н ово -Скуратово, 89-а, 101-б , 100, 100-а, 100-б .