  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульском наркодиспансере №1 не вели учет наркотических и психотропных веществ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульском наркодиспансере №1 не вели учет наркотических и психотропных веществ

В Тульском наркодиспансере №1 не вели учет наркотических и психотропных веществ

А кроме этого не заботились о доступности отделений учреждения для инвалидов.

Прокуратура Пролетарского района Тулы проверила областной наркологический диспансер № 1 на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту, а также законодательства о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения. 

Оказалось, что в стационарных отделениях наркодиспансера, расположенных на территории Пролетарского района Тулы, по состоянию на 1 августа не проведена инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ. В одном из стационаров не было тест-систем для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче.

С привлечение специалиста АНО РМЦ «Мир, доступный для всех» установлено, что документы, которые должны содержать сведения о доступности конкретного объекта (его территории, входной группы, отдельных помещений) инвалидам и другим категориям маломобильных граждан, не соответствовали требованиям закона. Планы по обеспечению доступности объектов не составлены, при входах на территорию учреждений не установлены тактильная плитка для инвалидов по зрению, системы ориентирования Брайля, на территориях всех объектов не организованы парковочные места для парковки автотранспорта инвалидов, в стационарах медицинские палаты не оборудованы для инвалидов всех категорий.

С целью устранения нарушений главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле.

Также в прокуратуре решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:34 0
Другие статьи по темам
Событие
наркодиспансернарушениепрокурорская проверка
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
Летние отпуска в Азии стали в 1,5 раза популярнее
Синоптики спрогнозировали первые заморозки
Синоптики спрогнозировали первые заморозки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.