В Тульском наркодиспансере №1 не вели учет наркотических и психотропных веществ

А кроме этого не заботились о доступности отделений учреждения для инвалидов.

Прокуратура Пролетарского района Тулы проверила областной наркологический диспансер № 1 на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту, а также законодательства о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения.

Оказалось, что в стационарных отделениях наркодиспансера, расположенных на территории Пролетарского района Тулы, по состоянию на 1 августа не проведена инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ. В одном из стационаров не было тест-систем для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче.

С привлечение специалиста АНО РМЦ «Мир, доступный для всех» установлено, что документы, которые должны содержать сведения о доступности конкретного объекта (его территории, входной группы, отдельных помещений) инвалидам и другим категориям маломобильных граждан, не соответствовали требованиям закона. Планы по обеспечению доступности объектов не составлены, при входах на территорию учреждений не установлены тактильная плитка для инвалидов по зрению, системы ориентирования Брайля, на территориях всех объектов не организованы парковочные места для парковки автотранспорта инвалидов, в стационарах медицинские палаты не оборудованы для инвалидов всех категорий.

С целью устранения нарушений главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле.

Также в прокуратуре решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.