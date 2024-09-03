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Синоптики спрогнозировали первые заморозки
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики спрогнозировали первые заморозки

В конце рабочей недели в Центральную Россию нагрянет похолодание.

Центральную Россию ждут первые признаки осени. Так, в ночь на четверг температура местами опустится до +3…+10°. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос»,

Четверг станет самым холодным днем недели с дневной температурой в +19…+23°. Пик похолодания придется на две следующие ночи — термометры покажут +7…+9°.

— Местами на севере и востоке столичного региона — до +1…+4°. В такой ситуации в этих районах на почве местами вполне возможны и первые заморозки, — прогнозируют синоптики.

Затем температура начнет повышаться. В воскресенье и понедельник в дневные часы воздух прогреется до июльских значений — +23…+28°, но по ночам ожидаются сентябрьские +7…+12°, местами даже +2…+5°.

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Фотограф:
сегодня, в 17:16 +1
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