Синоптики предупредили о мощном арктическом вторжении в сентябре

Фото Алексея Пирязева.

Похолодание ожидается в конце второй декады месяца.

В начале календарной осени в большинстве районов Европейской России температурный режим ожидается на 2–4° выше климатической нормы. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос». Лишь на севере региона окажется прохладнее.

Всю первую декаду сентября температурный режим будет летним — средняя температура воздуха значительно превысит необходимый порог в +15 градусов.

Метеорологическая осень начнется в середине месяца — почти на две недели позднее климатических сроков.

В конце второй декады сентября ожидается мощное арктическое вторжение, показания термометров окажутся почти на 4° ниже климатической нормы.

В конце сентября появятся шансы на потепление. При этом осадков в течение месяца ожидается на 15–25% ниже нормы.