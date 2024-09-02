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Синоптики предупредили о мощном арктическом вторжении в сентябре
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о мощном арктическом вторжении в сентябре

Похолодание ожидается в конце второй декады месяца.

В начале календарной осени в большинстве районов Европейской России температурный режим ожидается на 2–4° выше климатической нормы. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос». Лишь на севере региона окажется прохладнее. 

Всю первую декаду сентября температурный режим будет летним — средняя температура воздуха значительно превысит необходимый порог в +15 градусов.

Метеорологическая осень начнется в середине месяца — почти на две недели позднее климатических сроков.

В конце второй декады сентября ожидается мощное арктическое вторжение, показания термометров окажутся почти на 4° ниже климатической нормы.

В конце сентября появятся шансы на потепление. При этом осадков в течение месяца ожидается на 15–25% ниже нормы.

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Фотограф:
сегодня, в 17:05 +1
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