Дмитрий Миляев поздравил жителей Киреевска, Донского, Черни и Ефремова с Днями городов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона поблагодарил всех жителей за любовь к родному краю, добросовестный труд и мастерство.

Сегодня, 30 августа, Киреевск празднует 68-ю годовщину со дня основания, Донской — 85-ю, Чернь — 458-ю, Ефремов — 387-ю. Жителей поздравил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Он отметил, что история Киреевска тесно связана с тяжелым, самоотверженным шахтерским трудом. Сегодня традиции, заложенные горняками, продолжают работники металлообрабатывающих производств, предприятий малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и других отраслей.

— Своим профессионализмом, ответственностью и неравнодушием вы помогаете Киреевску и Киреевскому району развиваться, становиться уютнее и краше. Так, только в прошлом году открылся уже полюбившийся всем «КиреевСКвер», благоустроен центральный сквер города, завершился ремонт станции водоподготовки в Бородинском и ремонт водонапорных башен в Дедилово, Болоховском и Сергиевском, а в самом Киреевске построена модульная котельная. Сразу четыре центра образования получили новое учебное оборудование и мебель, — сказал глава региона.

В поздравлении дончанам Дмитрий Миляев отметил, что Донской остается одним из крупнейших городов Тульской области, важным промышленным и культурным центром.

— За последнее время в городе был благоустроен Комсомольский парк, капитально отремонтирована система водоотведения, построена станция водоподготовки в микрорайоне Северо-Задонск. Уверен, вместе мы продолжим делать жизнь в Донском и всей Тульской области лучше, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

По его словам, жители поселка Чернь с гордостью хранят память о своих выдающихся земляках, среди которых есть Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы.

— Ваши достижения в самых разных отраслях, а особенно в сельском хозяйстве, способствуют укреплению экономики Тульской области. Ежегодно Чернский район занимает третье место по валовому сбору зерна в области. Благодаря вашей инициативе по федеральному проекту «Чистая вода» проведена реконструкция водопроводной станции на ул. К. Маркса в Черни, — говорится в поздравлении врио главы региона.

Ефремов, как отметил Дмитрий Миляев, остается современным, благоустроенным городом с крепкими культурными, трудовыми и ратными традициями, серьезным экономическим потенциалом.

— Ефремов активно развивается, в нем создаются рабочие места, реализуются инвестиционные проекты, открываются новые предприятия, строятся и ремонтируются дороги, появляются благоустроенные общественные пространства и другие точки притяжения горожан и туристов, — подчеркнул врио губернатора.

Дмитрий Миляев поблагодарил всех жителей за любовь к родному краю, добросовестный труд и мастерство.