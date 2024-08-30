В Тульской области началось голосование за курского губернатора

Курские избиратели, находясь вдали от дома, могут принять участие в выборах губернатора Курской области.

— В Тульской области Курской областной избирательной комиссией создано 3 экстерриториальных избирательных участка в Туле, Новомосковске и Алексине. Голосование будет проводиться досрочно в течение четырех дней: с 30 августа по 2 сентября включительно, — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Проголосовать можно в пунктах временного размещения, которые посетят члены экстерриториальных избирательных комиссий. Жители Курской области, которые проживают не в ПВР, смогут лично прийти на избирательные участки в течение всех 4 дней голосования с 8 утра до 8 вечера.

Адреса экстерриториальных избирательных участков: