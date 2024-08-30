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В Тульской области началось голосование за курского губернатора

В Тульской области началось голосование за курского губернатора

30 августа на экстерриториальных избирательных участках началось голосование жителей Курской области, эвакуированных из приграничных районов.

Курские избиратели, находясь вдали от дома, могут принять участие в выборах губернатора Курской области.

— В Тульской области Курской областной избирательной комиссией создано 3 экстерриториальных избирательных участка в Туле, Новомосковске и Алексине. Голосование будет проводиться досрочно в течение четырех дней: с 30 августа по 2 сентября включительно, — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Проголосовать можно в пунктах временного размещения, которые посетят члены экстерриториальных избирательных комиссий. Жители Курской области, которые проживают не в ПВР, смогут лично прийти на избирательные участки в течение всех 4 дней голосования с 8 утра до 8 вечера.

Адреса экстерриториальных избирательных участков:

  • УИК № 7017 — город Тула, ул. Тургеневская, 67, Главное управление по Центральному территориальному округу администрации г. Тулы.
  • УИК № 7018 — город Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 10, администрация МО город Алексин.
  • УИК № 7019 — Новомосковский район, село Гремячее, ул. Новики, 14, Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение.

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