В Туле прокуратура сняла с рейсов три автобуса в Венев

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле сотрудники прокуратуры проверили работу перевозчика пассажиров ООО «Ирбис». Речь идет об автобусах, отправляющихся с автостанции «Восточная».

Установлено, что к перевозке пассажиров по маршруту Тула — Венев допускались транспортные средства, не прошедшие технический осмотр, в автобусах не работали кнопки экстренного открывания дверей, на ремне безопасности одного из транспортных средств имелись надрывы. В ходе проверки три автобуса сняли с рейсов.

— С целью предупреждения наступления негативных последствий при дальнейшей эксплуатации неисправных транспортных средств прокуратура внесла руководителю предприятия представление, во исполнение требований которого указанные нарушения устранены, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Директора коммерческой организации привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 25 тысяч рублей.