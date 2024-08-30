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В Туле прокуратура сняла с рейсов три автобуса в Венев
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле прокуратура сняла с рейсов три автобуса в Венев

Транспортные средства не проходили техосмотр.

В Туле сотрудники прокуратуры проверили работу перевозчика пассажиров ООО «Ирбис». Речь идет об автобусах, отправляющихся с автостанции «Восточная».

Установлено, что к перевозке пассажиров по маршруту Тула — Венев допускались транспортные средства, не прошедшие технический осмотр, в автобусах не работали кнопки экстренного открывания дверей, на ремне безопасности одного из транспортных средств имелись надрывы. В ходе проверки три автобуса сняли с рейсов.

— С целью предупреждения наступления негативных последствий при дальнейшей эксплуатации неисправных транспортных средств прокуратура внесла руководителю предприятия представление, во исполнение требований которого указанные нарушения устранены, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Директора коммерческой организации привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 25 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 10:31 +3
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