Вильфанд спрогнозировал возвращение купального сезона в ближайшие выходные

Фото Алексея Пирязева.

Купальный сезон вернется в Центральную Россию к выходным. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воды составит 21-22 градуса.

— При теплых ночах, когда температура составляет около 15 градусов, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода. Купальный сезон восстановится к следующим выходным, — цитирует метеоролога «ТАСС».

Отметим, что ближайшие выходные — 31 августа и 1 сентября — будут теплыми. Дневная температура составит +25…+28 °C. Осадков не прогнозируется.