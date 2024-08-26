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Вильфанд спрогнозировал возвращение купального сезона в ближайшие выходные
Фото Алексея Пирязева.

Вильфанд спрогнозировал возвращение купального сезона в ближайшие выходные

Температура воды ожидается 21-22 градуса тепла.

Купальный сезон вернется в Центральную Россию к выходным. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воды составит 21-22 градуса. 

— При теплых ночах, когда температура составляет около 15 градусов, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода. Купальный сезон восстановится к следующим выходным, — цитирует метеоролога «ТАСС».

Отметим, что ближайшие выходные — 31 августа и 1 сентября — будут теплыми. Дневная температура составит +25…+28 °C. Осадков не прогнозируется.

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