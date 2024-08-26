В Туле определили победителей и призеров заключительного этапа фестиваля паркового волейбола

Фото с сайта минспорта Тульской области.

24 и 25 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова прошли заключительные игры фестиваля паркового волейбола в классическом (24 команды) и пляжном (16 женских и 16 мужских команд) формате.

Победителями и призерами стали:

«классика»:

1 место — команда «Дружба народов»,

2 место — команда «Желтый снег»,

3 место — команда «Газмяс».

«пляжка», женщины:

1 место — Ольга Рощина/Анастасия Сергеева,

2 место — Татьяна Быкова/Екатерина Мосулёва,

3 место — Александра Конорева/Мария Ожерельева.

«пляжка», мужчины: