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В Туле определили победителей и призеров заключительного этапа фестиваля паркового волейбола
Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Туле определили победителей и призеров заключительного этапа фестиваля паркового волейбола

Итоги турнира озвучило министерство спорта Тульской области.

24 и 25 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова прошли заключительные игры фестиваля паркового волейбола в классическом (24 команды) и пляжном (16 женских и 16 мужских команд) формате.

Победителями и призерами стали:

«классика»:

  • 1 место — команда «Дружба народов»,
  • 2 место — команда «Желтый снег»,
  • 3 место — команда «Газмяс».

«пляжка», женщины:

  • 1 место — Ольга Рощина/Анастасия Сергеева,
  • 2 место — Татьяна Быкова/Екатерина Мосулёва,
  • 3 место — Александра Конорева/Мария Ожерельева.

«пляжка», мужчины:

  • 1 место — Павел Попельский/Данил Сподобец,
  • 2 место — Леонид Картавенко/Дмитрий Мевша
  • 3 место — Александр Носов/Виталий Старов.

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