В Туле определили победителей и призеров заключительного этапа фестиваля паркового волейбола

24 и 25 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова прошли заключительные игры фестиваля паркового волейбола в классическом (24 команды) и пляжном (16 женских и 16 мужских команд) формате.
Победителями и призерами стали:
«классика»:
- 1 место — команда «Дружба народов»,
- 2 место — команда «Желтый снег»,
- 3 место — команда «Газмяс».
«пляжка», женщины:
- 1 место — Ольга Рощина/Анастасия Сергеева,
- 2 место — Татьяна Быкова/Екатерина Мосулёва,
- 3 место — Александра Конорева/Мария Ожерельева.
«пляжка», мужчины:
- 1 место — Павел Попельский/Данил Сподобец,
- 2 место — Леонид Картавенко/Дмитрий Мевша
- 3 место — Александр Носов/Виталий Старов.