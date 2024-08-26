Дмитрий Миляев представил Михаилу Мишустину проекты развития городов Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 августа в Калуге состоялся Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений».

Возле информационного стенда врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал председателю правительства Михаилу Мишустину, что Тульская область с 2017 года участвует в программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— За 8 лет на благоустройство направлено почти 7 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей из федерального бюджета. Это весомая поддержка для региона. Понимая значимость этих работ для туляков, более 35% средств область добавляет из своего бюджета, — сказал Дмитрий Миляев.

К концу 2024 года за время действия программы будет благоустроено 2232 дворовые территории и 231 общественное пространство, реализовано 17 проектов — победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Михаил Мишустин отметил, что Тульская область — один из самых активных регионов в реализации проектов по благоустройству малых городов и населенных пунктов.

— При сравнительно небольшом бюджете в Тульской области созданы комфортные, удобные и красивые пространства, которые разработаны с учетом мнения жителей, — подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, именно такие проекты преображают страну.

По сравнению с 2019 годом индекс качества городской среды в регионе поднялся на 18%. Этот показатель выше общероссийского.

Дмитрий Миляев отметил, что 15 уже реализованных конкурсных проектов вдохнули новую жизнь в наши населенные пункты. Они способствуют развитию в регионе туризма, культуры, малого и среднего предпринимательства.

Михаил Мишустин спросил Дмитрия Миляева об увеличении турпотока в Тульской области за последние годы.

Так, по итогам 2023 года он составил 1,7 млн туристов; по итогам 2024 года ожидается порядка 2 млн.

— Тульская область будет продолжать работу по благоустройству. Мы развиваемся, реализуем федеральные, региональные и муниципальные программы, чтобы сделать Тульскую область еще более комфортной для жителей, — подчеркнул врио губернатора.