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В Кимовском районе началось строительство свиноводческого комплекса на 48 тысяч голов
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Кимовском районе началось строительство свиноводческого комплекса на 48 тысяч голов

В церемонии закладки первого камня принял участие врио главы региона Дмитрий Миляев.

Свинокомплекс «Кимовский» компании «Агроэко» будет рассчитан на единовременное содержание 48 тысяч голов животных. В год здесь будут производить до 10200 тонн свинины. Производство создаст 67 рабочих мест, а средняя зарплата превысит 70 тысяч рублей.

Проект реализуется в рамках инвестсоглашения, которое на ПМЭФ подписали Дмитрий Миляев и председатель совета директоров группы компаний «Агроэко» Владимир Маслов. Оно предусматривает строительство в регионе двух новых свиноводческих комплексов с объемом инвестиций в 5,5 млрд рублей.

– За 10 лет сельское хозяйство в регионе заметно изменилось количественно и качественно. В Тульской области активно развивается мясное животноводство. Новые инвестпроекты позволяют создать больше рабочих мест на селе, а предприятия активно участвуют в социальной жизни населенных пунктов, – сказал Дмитрий Миляев.

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Агропромышленный кластер «Агроэко» в Тульской области включает свиноводческие комплексы, станцию искусственного осеменения и карантин. Также у холдинга есть комбикормовый завод, автотранспортное предприятие и собственная база растениеводства. Объекты находятся в Ефремовском, Куркинском, Воловском и Кимовском районах.

– Мы хотим не просто строить уверенный и надежный бизнес, но и создавать будущее для жителей сельских территорий. Готовы платить хорошую зарплату, создавать комфортные условия труда, комплексно подходить к развитию социальной инфраструктуры на селе. Мы строим жилье, работаем с образовательными организациями, участвуем в строительство спортивных объектов. Сейчас есть планы по созданию целого агрокластера - чтобы молодежь получала профильное, востребованное образование, жильё, трудоустраивалась на хорошую и высокооплачиваемую работу. Думаю, при поддержке Правительства области у нас получится реализовать все задуманные проекты, – рассказал Владимир Маслов.

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