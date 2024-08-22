Какие дома Тулы будут обесточены 23 августа

Плановые отключения пройдут в оружейной столице с 9 до 17 часов:
- ул. Жуковского, 4-38 (чётн.), 5-27 (нечётн.),
- ул. Каминского, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 4-б, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11,
- ул. Тургеневская, 33,
- ул. Пирогова, 26-а, 28, 28-а, 30,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б,
- СНТ «Рассвет»,
- пос. Михалково: ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а, 13,
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 77, 86, 99,
- ул. Н. Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.), 37-б, 46-а, 48-а,
- 4-й пр-д, 49, 53, 60-62,
- ул. Привокзальная, 60, 62, 64,
- ул. Болотова, 68-а, 69-а, 77.