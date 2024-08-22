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Какие дома Тулы будут обесточены 23 августа

Какие дома Тулы будут обесточены 23 августа

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей»

Плановые отключения пройдут в оружейной столице с 9 до 17 часов:

  • ул. Жуковского, 4-38 (чётн.), 5-27 (нечётн.),
  • ул. Каминского, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 4-б, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11,
  • ул. Тургеневская, 33,
  • ул. Пирогова, 26-а, 28, 28-а, 30,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б,
  • СНТ «Рассвет»,
  • пос. Михалково: ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а, 13,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 77, 86, 99,
  • ул. Н. Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.), 37-б, 46-а, 48-а,
  • 4-й пр-д, 49, 53, 60-62,
  • ул. Привокзальная, 60, 62, 64,
  • ул. Болотова, 68-а, 69-а, 77.

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