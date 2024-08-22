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Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 14 и 15 сентября
Фото из архива Myslo.

Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 14 и 15 сентября

За это время зрителям покажут более 40 спектаклей и перфомансов.

В этом году фестиваль уличных театров «Театральный дворик» пройдет в Туле 14 и 15 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Даты совпадают с празднованием Дня города.

Туляков ждут 40 спектаклей и перфомансов, 35 театральных, цирковых, музыкальных, танцевальных коллективов, более 250 артистов из 7 городов.

Первый день фестиваля пройдёт в Городском кремлёвском саду.

— На один день сад превратится в волшебное пространство, где развернутся тематические площадки фестиваля. Здесь параллельно будут идти спектакли для всей семьи, кукольные представления, перфомансы артистов оригинальных жанров, музыкальные интерактивы, праздничный карнавал.

Впервые пройдёт парадное шествие тульского брасс-оркестра с барабанным шоу!

На площадках Кремлёвского сада развернутся фотозоны, будет работать аквагрим, ярмарка мастеров, публику будут развлекать клоуны, фокусники, живые статуи и ходулисты, — рассказали организаторы.

Второй день фестиваля пройдёт во внутреннем дворе «Ликёрки Лофт». К представлениям и интерактивам для детской и семейной аудитории добавятся серьёзные спектакли, концептуальные, с глубокими идеями.

Здесь развернётся несколько площадок, одна из которых станет концертной. В течение дня на ней будут выступать музыкальные коллективы разных жанров. Своё мастерство покажут цирковые артисты, танцоры, акробаты. Будет работать ярмарка. Всё пространство дворика «Ликёрки» станет одной большой сценой для перфомансов разных жанров, а зрители будут непосредственными участниками происходящего.

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