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Илья Беспалов прокомментировал Программу развития региона до 2030 года

Илья Беспалов прокомментировал Программу развития региона до 2030 года

Предварительные итоги работы по обновлению Программы развития региона презентовал врио губернатора Дмитрий Миляев.

Основные направления Программы развития прокомментировал Илья Беспалов, глава администрации Тулы.

— Тула растет и активно развивается, изменения касаются разных сфер жизни. И до 2030 года нам предстоит многое сделать для того, чтобы каждому туляку было комфортно жить в родном городе. По инициативе врио губернатора Дмитрия Миляева в муниципалитетах будет работать новая пятилетняя программа «Наш район», — сказал Илья Беспалов. — Она направлена на решение актуальных для жителей вопросов по обновлению коммунальных сетей, обустройству дорог, особенно в населенных пунктах Большой Тулы, ремонту дымвентканалов в многоквартирных домах, благоустройству контейнерных площадок, установке детских и спортивных площадок — всего того, что люди видят и чем пользуются каждый день. Человек с его потребностями и интересами должен находиться в центре внимания, что и подчеркнул глава региона. Администрация города будет работать над выполнением всех обозначенных в Программе задач, чтобы продолжать повышать качество жизни туляков и быть примером для соседних муниципалитетов, — отметил глава.

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