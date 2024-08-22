Илья Беспалов прокомментировал Программу развития региона до 2030 года

Основные направления Программы развития прокомментировал Илья Беспалов, глава администрации Тулы.

— Тула растет и активно развивается, изменения касаются разных сфер жизни. И до 2030 года нам предстоит многое сделать для того, чтобы каждому туляку было комфортно жить в родном городе. По инициативе врио губернатора Дмитрия Миляева в муниципалитетах будет работать новая пятилетняя программа «Наш район», — сказал Илья Беспалов. — Она направлена на решение актуальных для жителей вопросов по обновлению коммунальных сетей, обустройству дорог, особенно в населенных пунктах Большой Тулы, ремонту дымвентканалов в многоквартирных домах, благоустройству контейнерных площадок, установке детских и спортивных площадок — всего того, что люди видят и чем пользуются каждый день. Человек с его потребностями и интересами должен находиться в центре внимания, что и подчеркнул глава региона. Администрация города будет работать над выполнением всех обозначенных в Программе задач, чтобы продолжать повышать качество жизни туляков и быть примером для соседних муниципалитетов, — отметил глава.