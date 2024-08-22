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Тульский боксер вышел в полуфинал чемпионата ЦФО
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульский боксер вышел в полуфинал чемпионата ЦФО

Наш спортсмен Иван Онищенко победил соперника из Владимирской области.

Боксеры Тульской области начали выступление на чемпионате Центрального федерального округа среди мужчин и женщин. Турнир проходит в городе Владимир.

Как сообщает Федерация бокса региона, 21 августа на ринг выходила мужская часть нашей команды. В 1/4 финала в категории до 71 килограмма Никита Волков уступил Родиону Мытнику из Белгородской области, а в категории до 75 килограммов Антон Карпенко — Кириллу Ерофееву из Московской области.

В супертяжёлом весе свыше 92 килограммов Иван Онищенко за явным преимуществом в третьем раунде выиграл у Романа Фролова из Владимирской области и вышел в полуфинал.

В женском турнире наш регион представляют Аята Магомедова (48 кг) и Варвара Басова (60 кг).

Возглавляет тульскую команду во Владимире Андрей Зайцев.
 

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