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Белоруссия предложила Туле помощь в замене старых трамваев на более современные
Фото Дмитрия Дзюбина.

Белоруссия предложила Туле помощь в замене старых трамваев на более современные

Регион готов рассмотреть предложения.

21 августа врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Александром Рогожником.

— Между нашим регионом и Республикой Беларусь сложились крепкие многолетние экономические и культурные связи. С 2012 года функционирует совместная рабочая группа по координации основных направлений взаимодействия. Благодаря этому наше сотрудничество постоянно наращивается как в экономической, так и в социальной, образовательной, культурной и спортивной сферах. Также дружеские отношения проявляются и между городами-побратимами. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развития нашему взаимодействию, — сказал Дмитрий Миляев.

Александр Рогожник отметил, что внешнеторговый оборот Тульской области и Белоруссии увеличился по сравнению с прошлым годом. Активное сотрудничество позволяет динамично развиваться обеим сторонам.

На встрече обсудили взаимодействие в высокотехнологичных отраслях, поставках сельхозтехники и продукции, а также обновление тульского общественного транспорта.

Белорусская сторона предложила помощь в замене старых трамваев и троллейбусов на более современные и технологичные, а также представила возможности лизинговой программы.

— Под поставки мы готовы создать сервисный мультибрендовый центр белорусской техники по самой широкой номенклатуре, начиная от тракторов и заканчивая пассажирским транспортом, — сказал Александр Рогожник.

Дмитрий Миляев отметил, что вопрос обновления транспорта актуален для Тульской области, и регион готов рассмотреть предложения белорусских коллег.

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