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В Туле экс-сотрудницу ГИБДД оштрафовали на 4 млн рублей за незаконную выдачу водительских прав
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле экс-сотрудницу ГИБДД оштрафовали на 4 млн рублей за незаконную выдачу водительских прав

За пять удостоверений женщине заплатили 245 тысяч рублей.

В Туле вынесли приговор бывшему инспектору безопасности дорожного движения отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по региону. Женщину осудили сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия.

Выяснилось, что с декабря 2021 года по июль 2022 года экс-сотрудница получила от жителей региона 245 тысяч рублей за незаконную выдачу водительских удостоверений категории В, В1, М, СЕ. Всего злоумышленница выдала 5 удостоверений, которые позже аннулировали, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге суд назначил бывшей сотруднице ГИБДД штраф в размере 4 миллионов рублей. Кроме того, женщина не сможет 3,5 года работать на госслужбе и в правоохранительных органах. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 17:13 +2
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