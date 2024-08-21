  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Главный тренер «Арсенала» высказался о своем возможном уходе из команды - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Главный тренер «Арсенала» высказался о своем возможном уходе из команды
Фото Алексея Пирязева.

Главный тренер «Арсенала» высказался о своем возможном уходе из команды

Комментарий привела клубная пресс-служба.

Ранее в СМИ появилась информация, что калининградская «Балтика» сделала предложение главному тренеру «Арсенала». Причем клуб якобы готов забрать Александра Сторожука вместе с его тренерским штабом.

Тренер прокомментировал эту информацию:

— Видя обеспокоенность болельщиков «Арсенала» появившейся новостью о моем возможном уходе из команды, считаю правильным высказаться на этот счет. 

Да, мне действительно поступало предложение от одного футбольного клуба, и это нормальная ситуация в футболе. 

Но я и мой тренерский штаб его отклонили и полностью сконцентрированы на работе в ПФК «Арсенал», — цитирует Сторожука пресс-служба тульского клуба.

Эта ситуация напомнила болельщикам историю с Олегом Кононовым. Напомним, в 2018 году Кононова, когда он был тренером оружейников, активно сватали в московский «Спартак». Коуч говорил так:

— Я — главный тренер «Арсенала». А слухи — я не хочу о них говорить и их комментировать. Я думаю об игроках и о команде. У меня контракт с «Арсеналом» и я здесь работаю.

А спустя некоторое время он покинул «Арсенал» и перешел в стан «Спартака». 

Сдержит ли свое слово Сторожук, останется ли в «Арсенале», покажет время.

Сюжет: Арсенал
«Балтика» пытается переманить из «Арсенала» Александра Сторожука
Спорт
«Балтика» пытается переманить из «Арсенала» Александра Сторожука
сегодня, в 11:56, 11 999 0
Крепкий орешек из Владикавказа. «Арсенал» не смог победить, но остается лидером
Спорт
Крепкий орешек из Владикавказа. «Арсенал» не смог победить, но остается лидером
18 августа, в 11:20, 20 16648 4
«Арсенал» приглашает болельщиков на последний домашний матч лета
Спорт
«Арсенал» приглашает болельщиков на последний домашний матч лета
12 августа, в 15:56, 3 2515 0
Ва-банк! «Арсенал» опять отыгрался в концовке матча
Спорт
Ва-банк! «Арсенал» опять отыгрался в концовке матча
12 августа, в 10:07, 5 11188 2
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 16:58 0
Другие статьи по темам
Люди
Александр Сторожук
Место
Тула
Прочее
Арсенал

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В списках в поддержку кандидатов в Тульскую гордуму от партии «Яблоко» нашли подписи умерших
В списках в поддержку кандидатов в Тульскую гордуму от партии «Яблоко» нашли подписи умерших
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.