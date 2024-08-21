Главный тренер «Арсенала» высказался о своем возможном уходе из команды

Фото Алексея Пирязева.

Ранее в СМИ появилась информация, что калининградская «Балтика» сделала предложение главному тренеру «Арсенала». Причем клуб якобы готов забрать Александра Сторожука вместе с его тренерским штабом.

Тренер прокомментировал эту информацию:

— Видя обеспокоенность болельщиков «Арсенала» появившейся новостью о моем возможном уходе из команды, считаю правильным высказаться на этот счет.

Да, мне действительно поступало предложение от одного футбольного клуба, и это нормальная ситуация в футболе.

Но я и мой тренерский штаб его отклонили и полностью сконцентрированы на работе в ПФК «Арсенал», — цитирует Сторожука пресс-служба тульского клуба.

Эта ситуация напомнила болельщикам историю с Олегом Кононовым. Напомним, в 2018 году Кононова, когда он был тренером оружейников, активно сватали в московский «Спартак». Коуч говорил так:

— Я — главный тренер «Арсенала». А слухи — я не хочу о них говорить и их комментировать. Я думаю об игроках и о команде. У меня контракт с «Арсеналом» и я здесь работаю.

А спустя некоторое время он покинул «Арсенал» и перешел в стан «Спартака».

Сдержит ли свое слово Сторожук, останется ли в «Арсенале», покажет время.