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Жители тульских деревень о встрече с чиновниками: «Они явно лоббируют строительство крематория»

Жители тульских деревень о встрече с чиновниками: «Они явно лоббируют строительство крематория»

13 сентября прошло собрание главы администрации Центрального округа с жителями Никитино, Осиновой Горы и Малевки.

На собрании обсуждали вопрос строительства крематория. Присутствующие жители высказались против нового объекта вблизи их домов.

В редакцию Myslo написала Евгения, жительница Осиновой Горы. Она рассказала, что на многие вопросы участников встречи ответов так и не прозвучало.

«Они уходили от сути, говорили пространственно. Коротко и ясно не отвечали, не было конкретики», — пишет Евгения.

Со слов участницы встречи, жители деревень так и не узнали, какой класс опасности у предприятия и высота труб планируемого крематория. Также были запрошены макеты проекта и оценка воздействия на окружающую среду. 

На встрече поднимался вопрос о расстоянии между жилыми домами и строительством объекта. Со слов девушки, на кадастровой карте до ближайших земель ИЖС в Малевке 500 метров и 849 метров до Осиновой Горы. Если предприятие 1-го класса опасности, то расстояние должно быть 1000 метров, а в этом случае оно не соблюдено. 

«Пока администрация показывает презентацию о том, как красиво может выглядеть крематорий, и не встает на защиту интересов жителей, обходит стороной вопросы экологии и ухудшение жизни взрослых, стариков и детей, живущих рядом. Как итог собрания: жители недовольны, администрация лоббирует строительство крематория», — поделилась Евгения.

Жители Осиновой Горы, Малевки и Никитино неоднократно выступали против возможного соседства с крематорием. Прочитать подробнее об этом можно здесь и здесь. 

Напомним, что решение по строительству здания для кремации животных еще не принято.

Сюжет: Крематорий в Осиновой Горе
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Автор:
сегодня, в 10:50 0
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