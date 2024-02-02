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Крематорий для животных: жители Малёвки и Осиновой Горы подали в суд на Тульскую городскую Думу

Крематорий для животных: жители Малёвки и Осиновой Горы подали в суд на Тульскую городскую Думу

В деле выступает 20 истцов.

Жители Малёвки и Осиновой Горы подали коллективный иск против Тульской городской Думы.

Данное дело мы нашли в картотеке Тульского областного суда: 20 истцов-физических лиц, ответчик — Тульская городская Дума. Третьи лица: администрация Тулы и «Континент +». Жители выступают против перевода земель вокруг их деревень в промышленную зону, поскольку это сделает строительство крематория для животных реальным.

Напомним, тульские депутаты согласовали передачу земель сельскохозяйственного назначения в промышленные зоны, чтобы впоследствии «Континент +» построил на них крематорий для сжигания домашних животных. Инициатор стройки, «Континент +», утверждает, что крупный скот в крематории утилизировать не планировалось.  

В августе 2023 года состоялись публичные слушания по проекту строительства крематория в районе деревни Малёвки. Предположительно, место для сжигания трупов животных собрались расположить на участке примерно в километре от деревни. Жители неоднократно выступали против строительства.

Сюжет: Крематорий в Осиновой Горе
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