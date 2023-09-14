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«КОНТИНЕНТ+»: «О захоронении животных речи не идет, а крематорий нужен городу!»
Фото из архива Myslo

«КОНТИНЕНТ+»: «О захоронении животных речи не идет, а крематорий нужен городу!»

По мнению инициаторов строительства, новый объект соблюдает все санитарные нормы и будет полностью безвредным.

Комментарий по поводу возможного строительства крематория для животных дала заместитель генерального директора ООО «КОНТИНЕНТ+» Елена Хромова. Именно эта организация выступила инициатором строительства. 

«Проект находится на стадии согласования, поэтому ни о каком строительстве речь не идет,  - говорит Елена Хромова. - Для того, чтобы построить крематорий, необходимо поменять предназначение участка. Только после согласования с администрацией города, архитектурой, городской Думой, с экологами и с жителями, возможно строительство здания для кремации».

Елена рассказала, что новый объект соблюдает все санитарные нормы и будет полностью безвредным. Также она отметила, что в планах сделать колумбарий — стену с нишами и с прахом в урне, мест захоронения животных не будет.

«Работать крематорий будет в режиме заявки. Когда она поступит, к определенному времени крематорий начнет работу. Многие волнуются, что сжигать будут крупнорогатый скот, это не так. В крематории для животных будут принимать только собак и кошек».

Про вопрос о несоблюдении расстояния между жилыми домами и строительством объекта Елена пояснила, что санзона в 1 км предусмотрена только для 2-камерного крематора. У тульского проекта камера одна, для него предназначена санитарная зона 500 м. 

«Сейчас практически у каждого есть кошка или собака. Питомцы становятся полноценными членами семьи, поэтому после их смерти очень тяжело пережить разлуку. Предприятие нужно городу, чтобы увековечить память любимцев! Многие, кто обращаются в ветклиники говорят, что крематорий для животных очень нужен городу».

Myslo ранее писал о собрании главы администрации Центрального округа с жителями Никитино, Осиновой Горы и Малевки. Жители деревень неоднократно выступали против возможного соседства с крематорием. Прочитать подробнее об этом можно здесь и здесь. 

Сюжет: Крематорий в Осиновой Горе
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Автор:
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