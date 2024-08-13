Синоптик Вильфанд: 30-градусная жара вернется с понедельника

Фото Алексея Пирязева.

Прогнозируется переменная облачность и без осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью «Интерфаксу» рассказал, что в столичном регионе с субботы ожидается заметное изменение температурного режима. Воздух прогреется до +25 градусов, а в воскресенье — до +28 градусов.

По его словам, в начале следующей недели температура будет стремиться к 30-градусной отметке.

— Такая жаркая погода. Надолго ли — трудно сказать, потому что разные модели (помогающие в составлении прогноза погоды) показывают понижение. Несильное, но все-таки понижение будет, — отметил Вильфанд.

Прогнозируется переменная облачность, без осадков, такой прогноз сохранится до следующего воскресенья.

Такая же погода ожидается и в Тульской области.