В Болохово пьяный мужчина на кроссовом мотоцикле устроил серьезное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

Мотоциклист не справился с управлением и влетел в металлический забор.

12 августа в 15.56 в Болохово на улице Соловцова 36-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z32118 Yellow Blak, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в металлический забор.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, мужчина не имеет права управления транспортным средством соответствующей категории. В момент происшествия передвигался на мотоцикле без мотошлема.

Кроме того, у него установлено состояние алкогольного опьянения (0,383 мг/л).

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.