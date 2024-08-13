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В Болохово пьяный мужчина на кроссовом мотоцикле устроил серьезное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Болохово пьяный мужчина на кроссовом мотоцикле устроил серьезное ДТП

Мотоциклист не справился с управлением и влетел в металлический забор.

12 августа в 15.56 в Болохово на улице Соловцова 36-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z32118 Yellow Blak, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в металлический забор.

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Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, мужчина не имеет права управления транспортным средством соответствующей категории. В момент происшествия передвигался на мотоцикле без мотошлема.

Кроме того, у него установлено состояние алкогольного опьянения (0,383 мг/л).

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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Тульская областьБолохово

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